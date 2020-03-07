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07 Mart 2020, Cumartesi
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Derbide eşitlik

Derbide eşitlik

ile , derbisinde yenişemeyince 1’er puanla yetindiler.

1. Lig'de oynanan derbisinde ile berabere kaldı: . Ev sahibi ekip, 9. dakikada Hüseyin Çolak ile öne geçti. Altay'da Kappel 37'de ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki ekip de skoru lehine çevirecek golü bulamayınca taraflar 1'er puanla yetindi. Zirve mücadelesine ortak olmak isteyen Altay, haftayı 2 puan kaybıyla tamamladı.

HOŞ GELDİNİZ KARŞILAMASI

Menemensporlu taraftarlar karşılaşmadan önce rakip takım seyircisine "Hoş geldiniz" şeklinde tempo tutarken, Altaylı taraftarlar da "Menemen" diye tezahürat yaparak karşılık verdiler. Sonra birlikte, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attılar.

  1. 7.3.2020
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