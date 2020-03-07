Derbide eşitlik
Menemenspor ile Altay, Ege derbisinde yenişemeyince 1’er puanla yetindiler.
TFF 1. Lig'de oynanan Ege derbisinde Menemenspor ile Altay berabere kaldı: 1-1. Ev sahibi ekip, 9. dakikada Hüseyin Çolak ile öne geçti. Altay'da Kappel 37'de ilk yarının skorunu belirledi: 1-1. Karşılaşmanın ikinci yarısında her iki ekip de skoru lehine çevirecek golü bulamayınca taraflar 1'er puanla yetindi. Zirve mücadelesine ortak olmak isteyen Altay, haftayı 2 puan kaybıyla tamamladı.
HOŞ GELDİNİZ KARŞILAMASI
Menemensporlu taraftarlar karşılaşmadan önce rakip takım seyircisine "Hoş geldiniz" şeklinde tempo tutarken, Altaylı taraftarlar da "Menemen" diye tezahürat yaparak karşılık verdiler. Sonra birlikte, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attılar.
- 7.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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