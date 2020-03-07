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07 Mart 2020, Cumartesi
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En anlamlı bağış!

En anlamlı bağış!

, 400 bin liralık bağışta bulundu.

Keçiörengücü Spor Kulübü, 400 bin liralık bağışta bulundu. Mali İşler Sorumlusu Sami Talay, "Keçiörengücü camiası olarak kahraman ordumuzun yanında olmak istedik" dedi.

  1. 7.3.2020
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