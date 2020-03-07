Adanaspor evinde 1 puana razı oldu

TFF 1. Lig''de Adanaspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. 39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Serdar orta sahadan yaptığı ara pas ile topu Otoo'ya ulaştırdı. Ceza sahasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Otoo ilk yarının skorunu belirledi. Adana 76'de beraberlik golünü Hakan Çinemre ile buldu. Özkan'ın pasında düzgün bir kafayla golünü attı.