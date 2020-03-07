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07 Mart 2020, Cumartesi
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evinde 1 puana razı oldu

Adanaspor evinde 1 puana razı oldu

1. ''de , sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı.

1. ''de , sahasında konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. 39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Serdar orta sahadan yaptığı ara pas ile topu 'ya ulaştırdı. Ceza sahasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Otoo ilk yarının skorunu belirledi. 76'de beraberlik golünü Hakan Çinemre ile buldu. Özkan'ın pasında düzgün bir kafayla golünü attı.

  1. 7.3.2020
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