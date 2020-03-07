Adanaspor evinde 1 puana razı oldu
TFF 1. Lig''de Adanaspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1. Lig''de Adanaspor, sahasında konuk ettiği Balıkesirspor ile 1-1 berabere kaldı. 39'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Serdar orta sahadan yaptığı ara pas ile topu Otoo'ya ulaştırdı. Ceza sahasında kaleci İrfan ile karşı karşıya kalan Otoo ilk yarının skorunu belirledi. Adana 76'de beraberlik golünü Hakan Çinemre ile buldu. Özkan'ın pasında düzgün bir kafayla golünü attı.
- 7.3.2020
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Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Adanaspor evinde 1 puana razı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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