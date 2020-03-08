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08 Mart 2020, Pazar
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nihayet

Boluspor nihayet

Düşme hattında yer alan , deplasmanda ile karşılaştı. Misafir ekip 23'te 'nın golüyle maçı 1-0 kazandı ve 17 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

Düşme hattında yer alan , deplasmanda ile karşılaştı. Misafir ekip 23'te 'nın golüyle maçı 1-0 kazandı ve 17 hafta sonra 3 puanla tanıştı. Beraberlik için çabaları yeterli olmayan Keçiörengücü'nün ise galibiyet hasreti 4 haftaya yükseldi. 'nun hocası Fırat Gül kalan haftalarda ellerinden geleni yapıp ligde kalmak için savaşacaklarını söyledi. Bolu haftaya 'yı ağırlayacak, Keçiörengücü ise 'a konuk olacak.
  1. 8.3.2020
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