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08 Mart 2020, Pazar
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çok rahat!

Giresun çok rahat!

Giresunspor, ligin son sırasında yer alan 'u deplasmanda 2-0 yendi. 30'da 'ın sayısıyla öne geçen temsilcisi, 84. dakikada ise Yonathan del Valle'nin golüyle galibiyeti perçinledi.

Giresunspor, ligin son sırasında yer alan 'u deplasmanda 2-0 yendi. 30'da 'ın sayısıyla öne geçen temsilcisi, 84. dakikada ise Yonathan del Valle'nin golüyle galibiyeti perçinledi. Bu sonuçla birlikte Giresunspor üst üste 2. zaferini elde ederken, düşüşe engel olamayan Eskişehirspor ise art arda 5. mağlubiyetini yaşadı. teknik direktörü , maç sonu, iyi bir oyunla hak ederek kazandıklarını dil getirdi.
  1. 8.3.2020
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