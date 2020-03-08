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08 Mart 2020, Pazar
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Timsah tekledi

Timsah tekledi

Seyircisi önünde misafir ettiği İstanbulspor’a puan kaptırınca zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Süper Lig vizesini play-off'a kalmadan almak isteyen , seyircisi önünde İstanbulspor'a takıldı: 1-1. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 65. dakikasında konuk ekip İstanbulspor Onur Ergün ile 1-0 öne geçti. Tayfur Bingöl, 81. dakikada Bursaspor'a 1 puan golü kaydetti. Bu sonuçla galibiyet hasreti 4 maça çıkan Timsahlar, 42 puana yükseldi. Boğalar ise 6 maçtır yenilmiyorlar.
  1. 8.3.2020
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