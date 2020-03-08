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08 Mart 2020, Pazar
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Ne Hatay ne Dadaş

Ne Hatay ne Dadaş

Lider durumdaki Hatay ile 2. sıradaki Erzurumspor maçından gol sesi çıkmadı. 4 puanlık fark aynı kaldı.

TFF 1. Lig'de 26. haftanın en dikkat çeken maçında lider Hatayspor ile takipçisi Erzurumspor karşı karşıya geldi. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele 0-0 sona erdi puanlar paylaşıldı. İki takımın gol girişimleri sonuçsuz kalırken, Hatayspor bu sezon 3. kez üst üste 2. beraberlik aldı. Bu sonuçla birlikte 'la 4 puanlık farkı korudu. Ligde gelecek hafta Hatay Altay'ın konuğu olacak. BB Erzurumspor ise 'ü konuk edecek.
  1. 8.3.2020
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