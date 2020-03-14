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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig "Futbol adına cinayet işlendi!"

Atılay Canel: "Bugün burada adına işlendi!"

Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi!"

Fatih , 2-2'lik eşitlikle sona eren Altay maçının ardından hakelmerl ihedef aldı. Canel, "İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre adına işlendi. 6 dakika uzatıldı maç, ne manası vardı anlamadım" dedi.

1. Lig'in 28. haftasında , sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih , basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Canel, maçın hakeminin kendi takımlarının önünü kestiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre adına işlendi. 6 dakika uzatıldı maç ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm taktir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti.

  1. 14.03.2020
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