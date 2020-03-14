Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 2-2'lik eşitlikle sona eren Altay maçının ardından hakelmerl ihedef aldı. Canel, "İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç, ne manası vardı anlamadım" dedi.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Canel, maçın hakeminin kendi takımlarının önünü kestiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm taktir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi!" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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