Atılay Canel: "Bugün burada futbol adına cinayet işlendi!"

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Altay ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Canel, maçın hakeminin kendi takımlarının önünü kestiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Seyircisiz oynamanın verdiği zorluk vardı. İlk yarıyı 2-0 önde bitirdik. Burada bence söylenecek fazla bir söz yok. Bana göre futbol adına cinayet işlendi. 6 dakika uzatıldı maç ne manası vardı anlamadım. Her şey tüm taktir hakları rakipten yana kullanıldı. Hakem bizle ilgili en ufak şeyde önümüzü kesti.