Karagümrük 2-2 Altay | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 28. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Fatih Karagümrük ile Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.

Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibinin gollerini 6. dakikada Alassane Ndao ile 35'te Artur Sobiech kaydetti. Altay'ın golleri 48'de Kerim Avcı ve 90+6'da Marco Paixao'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Fatih Karagümrük yenilmezlik serisini 10 maça çıkartarak 43 puana ulaştı. Altay da 43 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Altay sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada ceza sahası dışı hafif sol çaprazında topla buluşan Ndao'nun ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'dan sekerek ağlara gitti. 1-0

35. dakikada sol taraftan Jorquerra'nın içeri çevirdiği topa kale önünde Sobiech'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

48. dakikada Kappel'in pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Kerim Avcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

83. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Putsila'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.,

90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kale önünde oluşan karambolde Paixao'nun kafayla topu filelere yolladı. 2-2

Stat: Vefa

Hakemler: Caner Ak xx, Murat Temel xx, Furkan Ürün xx

Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Ramazan Civelek xxx (Çağrı Ortakaya dk. 79 x), Fatih Kuruçuk xx, Barış Başdaş xx, Bülent Cevahir xx, Attamah xx, Zeki Yıldırım xx (Erdal Öztürk dk. 75 x), Sabo xx, Ndao xxx (Eemeghara dk. 89 ?), Jorquerra xx, Sobiech xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Ahmet Aras, Muhammed Pehlivan, Murat Sarıgül

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, Abdulhamit Yıldız xx, Abdulkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Putsila xx, Segbefia xx (Yılmaz Özeren dk. 60 x), Tatos xx (Turgut Doğan Şahin dk. 68 x), Kappel xx (Yaser Hacımustafaoğlu dk. 82 ?), Kerim xx, Paixao xxx

Yedekler: Emre Koyuncu, Doğa İşeri, Tavares, Kutay Yokuşlu, Hakan Demirci, Cenk Özkaçar, Mustafa Murat Uslu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller: Ndao (dk. 6), Sobiech (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Kerim Avcı (dk. 48), Paixao (dk. 90+6) (Altay)

Sarı kartlar: Segbefia, Tatos, Abdulhamit Yıldız, Yaser Hacımustafaoğlu (Altay), Sobiech, Sabo, Çağrı Ortakaya, Jorquerra (Fatih Karagümrük)