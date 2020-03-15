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15 Mart 2020, Pazar
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Dadaşlar geri sayımda

Dadaşlar geri sayımda

Ligde bugün Akhisar’a konuk olacak Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı.

Ligde bugün Akhisar'a konuk olacak Erzurumspor, hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör , "Yakın takipçimizle önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Tek düşüncemiz deplasmandan alacağımız puan ya da puanlarla zirve yarışını sürdürmek. Oyuncularıma güveniyorum" dedi.
  1. 15.3.2020
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