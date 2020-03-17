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17 Mart 2020, Salı
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Ege derbisinde eşitlik

Ege derbisinde eşitlik

Altınordu ve , karşılıklı gollerle puanları paylaştılar.

1. Lig'de iki Ege temsilcisinin karşı karşıya geldiği karşılaşmada Altınordu ile - spor, karşılıklı atılan penaltı golleriyle 1 puana razı oldular: 1-1. Ligde iddiası ve küme düşme iddiası kalmayan iki ekibin mücadelesinde konuk Balıkesir, 30. dakikada Mrsic'in penaltıdan attığı golle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Altınordu, 80. dakikada 'nin penaltısıyla karşılık verdi ve Ege derbisi 1-1 sona erdi.
  1. 17.3.2020
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