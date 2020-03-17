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17 Mart 2020, Salı
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Demir'in inadı

Demir'in inadı

biletini doğrudan cebine koymak isteyen , deplasmanında 3 puanı 4 golle aldı.

1. Lig'de 'a konuk olan , 3 puanı alırken gol şov yaptı: 4-1. 'e doğrudan geçiş yapma mücadelesi veren Demirspor; ve Mehmet Akyüz'ün golleriyle lik yarıyı 2-0 önde kapadı. 6 maçtır galibiyet hasreti çeken Eskişehirspor, 49'da İbrahim Halil Öner ile umutlansa da, Tayyip Talha ve Hasan Kılıç, karşılaşmanın skorunu ilan etti: 1-4.
  1. 17.3.2020
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