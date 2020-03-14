Bursaspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler TFF 1.Lig Bursaspor ile Boluspor yenişemedi!

1-1 | MAÇ SONUCU

Bursaspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU

'in 28. haftasında , 'nda konuk ettiği ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısı 'tan geldi.

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi.

'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekip 'le 1-0 öne geçti.

20. dakikada Boluspor, 'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.

Bu sonuçla Bursaspor 46 puana çıkarken, Boluspor 25 puana yükseldi.

  1. 14.03.2020
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