TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda konuk ettiği Boluspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Selçuk Şahin kaydederken, deplasman ekibinin tek sayısı Mustafa Durak'tan geldi.
TFF 1. Lig'in 28. haftasında Bursaspor ile Boluspor karşı karşıya geldi.
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında ev sahibi ekip Selçuk Şahin'le 1-0 öne geçti.
20. dakikada Boluspor, Mustafa Durak'ın attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sonlandı.
Bu sonuçla Bursaspor 46 puana çıkarken, Boluspor 25 puana yükseldi.
- 14.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bursaspor 1-1 Boluspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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