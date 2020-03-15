Hatayspor-Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig’de liderliğini sürdüren Hatayspor, evinde Ümraniyespor’u ağırlayacak. Hatayspor maçtan 3 puanı kopararak liderlik serüvenine devam etmek istiyor. Ümraniyespor ise lider Hatayspor2u yenerek play-off hedefini sürdürmek istiyor. Hatayspor 27 haftada 50 puan toplayarak TFF 1. Lig’de lider konumunda. Peki, Hatayspor-Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. Lig'de bu hafta çok kritik karşılaşmalar oyananacak. Hatayspor-Üraniyespor maçı da bunlardan biri. Play-off hedefini sürdüren İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'un tek hedefi lideri yenmek. Hatayspor'da ise eksikler göze çarpıyor. Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek futbolcular arasında cezalı olan Gökhan Karadeniz ve Kubilay Sönmez ile sakatlığı bulunan Yasin Güreler yer alıyor.
HATAYSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Türkiye'de oynanacak olan tüm spor müsabakaları Koronavirüs'e önlem olarak seyircisiz oynanacak. Dün çıkan haberlere göre TFF ile Beinsports maçların şifresiz oynanması için görüşecek. Ancak, henüz resmi bir gelişme yok. Hatayspor-Ümraniyespor mücadelesi Beinsports Max 1'den canlı yayınlanacak. Maç saat 14:00'da başlayacak.
HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK'TAN GALİBİYET SÖZLERİ
Bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Hatayspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ümraniye maçı bu anlamda bizim için çok önemli. Rakiplerimizle aramızda hala puan farkı var ve halen lideriz. Bu liderliği de sonuna kadar devam ettireceğiz. Böyle mağlubiyetler, takımların, oyuncuların ve kentin daha da birleşmesine neden olur. Altay maçından çok ders çıkardık. İnşallah oynayacağımız futbolla Ümraniye karşısında alacağımız galibiyetle inşallah ligin boyunu daha da kısaltacağız. Alacağımız bu galibiyetle moralimiz yükselecek. Hemde taraftarlarımıza bu galibiyeti hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.
- 15.03.2020
- Güncelleme: 15.03.2020 10:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hatayspor-Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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