Hatayspor-Ümraniyespor maçı şifresiz mi? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de bu hafta çok kritik karşılaşmalar oyananacak. Hatayspor-Üraniyespor maçı da bunlardan biri. Play-off hedefini sürdüren İstanbul temsilcisi Ümraniyespor'un tek hedefi lideri yenmek. Hatayspor'da ise eksikler göze çarpıyor. Ümraniyespor'a karşı forma giyemeyecek futbolcular arasında cezalı olan Gökhan Karadeniz ve Kubilay Sönmez ile sakatlığı bulunan Yasin Güreler yer alıyor.

HATAYSPOR-ÜMRANİYESPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türkiye'de oynanacak olan tüm spor müsabakaları Koronavirüs'e önlem olarak seyircisiz oynanacak. Dün çıkan haberlere göre TFF ile Beinsports maçların şifresiz oynanması için görüşecek. Ancak, henüz resmi bir gelişme yok. Hatayspor-Ümraniyespor mücadelesi Beinsports Max 1'den canlı yayınlanacak. Maç saat 14:00'da başlayacak.

HATAYSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ MEHMET ALTIPARMAK'TAN GALİBİYET SÖZLERİ

Bugün Ümraniyespor'u ağırlayacak olan Hatayspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ümraniye maçı bu anlamda bizim için çok önemli. Rakiplerimizle aramızda hala puan farkı var ve halen lideriz. Bu liderliği de sonuna kadar devam ettireceğiz. Böyle mağlubiyetler, takımların, oyuncuların ve kentin daha da birleşmesine neden olur. Altay maçından çok ders çıkardık. İnşallah oynayacağımız futbolla Ümraniye karşısında alacağımız galibiyetle inşallah ligin boyunu daha da kısaltacağız. Alacağımız bu galibiyetle moralimiz yükselecek. Hemde taraftarlarımıza bu galibiyeti hediye edeceğiz" şeklinde konuştu.