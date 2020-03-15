Bülent Korkmaz Fenerbahçe maçı sonrası tarihe geçti

Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor'a Bajic'in golüyle 1-0 mağlup oldu ve ligdeki kötü gidişini sürdürdü.

Ev sahibi takımın deneyimli çalıştırıcısı Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle, tarihe geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre Korkmaz, Fenerbahçe'yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik direktör oldu. Daha önce bu istatistiği Yılmaz Vural 1997-98 sezonunda yakalamıştı.

Bilindiği gibi sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.