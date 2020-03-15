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15 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fenerbahçe Bülent Korkmaz F.Bahçe galibiyetiyle tarihe geçti!

maçı sonrası tarihe geçti

Bülent Korkmaz Fenerbahçe maçı sonrası tarihe geçti

'in 26. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin teknik direktörü bu galibiyet sonrası, sarı-lacivertli takımı aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci antrenör oldu.

'de deplasmanda karşı karşıya geldiği 'a Bajic'in golüyle 1-0 mağlup oldu ve ligdeki kötü gidişini sürdürdü.

Ev sahibi takımın deneyimli çalıştırıcısı ise bu galibiyetle, tarihe geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre Korkmaz, Fenerbahçe'yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik direktör oldu. Daha önce bu istatistiği 1997-98 sezonunda yakalamıştı.

Bilindiği gibi sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.

  1. 15.03.2020
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