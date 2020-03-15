Bülent Korkmaz Fenerbahçe maçı sonrası tarihe geçti
Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekibin teknik direktörü Bülent Korkmaz bu galibiyet sonrası, sarı-lacivertli takımı aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci antrenör oldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda karşı karşıya geldiği İttifak Holding Konyaspor'a Bajic'in golüyle 1-0 mağlup oldu ve ligdeki kötü gidişini sürdürdü.
Ev sahibi takımın deneyimli çalıştırıcısı Bülent Korkmaz ise bu galibiyetle, tarihe geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre Korkmaz, Fenerbahçe'yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik direktör oldu. Daha önce bu istatistiği Yılmaz Vural 1997-98 sezonunda yakalamıştı.
Bilindiği gibi sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.
- 15.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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