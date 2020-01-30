Traore Bursa’da
Timsah, Sivassporlu Abdou Razack Traore’yi sezon sonuna kadar kiraladı. Fildişili yıldız bugün gelecek. Görev verilirse Eskişehir maçında oynayacak.
13 MAÇTA 2 GOL 2 ASİST
SIVASSPOR'dan hazır bir şekilde gelen Traore'nin; İbrahim Üzülmez'in oynatması halinde pazar günkü Eskişehirspor maçında forma giyebileceği öğrenildi. Bu sezon Sivasspor'da 13 resmi maça çıkan Traore 2 gol attı, 2 de asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız futbolcu sağ kanat, sol kanat ve forvet arkasında görev yapabiliyor.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
Bursa'ya hazır şekilde gelecem olan Traore imzayı atıp, antrenmana çıkacak.
- 30.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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