Eskişehir’de kriz!
Vergi ve eski oyuncularına borçları nedeniyle zor günler geçiren ve yeni transferlere lisans çıkaramayan Es Es’in ligden çekileceği iddia edildi.
13 İSİM BEKLEMEDE
İddialarla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, Eskişehirspor Yönetimi'nin sponsor firmalarla da temasa geçtiği belirtildi. Sezon öncesi renklerine 13 futbolcu katan Es Es, ikinci haftadaki Balıkesir maçında Marko Milikovic, Hakan Aslantaş, Ferhat Kiraz, Kerim Avcı, Jesse, Kamal Issah, Tanase, Sissoko, Emre Can, Sezgin Coşkun, Melih Ağa, Erdon Daci ve Karim'i oynatmanın planlarını yapıyor.
- 17.8.2018
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
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