Eskişehir’de kriz! – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Eskişehir’de kriz!

    Eskişehir’de kriz!

    Vergi ve eski oyuncularına borçları nedeniyle zor günler geçiren ve yeni transferlere lisans çıkaramayan ’in ligden çekileceği iddia edildi.

    1. Lig'in ilk haftasında genç oyuncularla sahaya çıkan ve Giresunspor'a 3-1 mağlup olan Eskişehirspor'da kriz büyük... Vergi ve eski oyuncularına olan borçları nedeniyle yeni transferlere lisans çıkaramayan için dün flaş bir iddia ortaya atıldı. Başkan Halil Ünal, 'da federasyon yetkilileri ile bir araya gelirken, mali kaynak bulunamaması halinde Eskişehirspor'un ligden çekileceği iddia edildi.

    13 İSİM BEKLEMEDE
    İddialarla ilgili kulüpten resmi bir açıklama yapılmazken, Yönetimi'nin sponsor firmalarla da temasa geçtiği belirtildi. Sezon öncesi renklerine 13 futbolcu katan , ikinci haftadaki maçında Marko Milikovic, Hakan Aslantaş, , Kerim Avcı, Jesse, Kamal Issah, Tanase, Sissoko, Emre Can, Sezgin Coşkun, Melih Ağa, Erdon Daci ve Karim'i oynatmanın planlarını yapıyor.
    1. 17.8.2018
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