Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    Giresunspor, sahasında konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti

    Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti

    1. Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği 'u 3-1 mağlup etti.

    Stat: Giresun Atatürk

    Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran

    Giresunspor: Anıl Atağ, Kuru, , Abdulkadir Kayalı, Hüsamettin Tut, Landel, Dauda (Dk. 84 ), Said Azza (Dk. 88 Fatih Atik), Muhammed Ildız, Savaş Polat, Sangare (Dk. 69 Ozan Can Kökcü)

    Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, , İbrahim Halil Öner (Dk. 57 Kaan Gül), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Cemali Sertel (Dk. 79 Utku Kızılkaya), Fıratcan Üzüm

    Goller: Dk. 22 Muhammed Ildız, Dk. 34 Landel, Dk. 71 Dauda (Giresunspor), Dk. 25 Mehmet Feyzi Yıldırım (penaltıdan) ()

    Kırmızı Kart: Dk. 31 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor)

    Sarı Kartlar: Dk. 68 Aykut Demir, Dk. 75 Abdulkadir Kayalı (Giresunspor), Dk. 39 Furgan Polat (Eskişehirspor)

    1. 12.8.2018 21:45
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