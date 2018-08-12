Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.
Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Hakan Ceylan, Oğuz Kağan Çalışır, Bersan Duran
Giresunspor: Anıl Atağ, Uğur Arslan Kuru, Aykut Demir, Abdulkadir Kayalı, Hüsamettin Tut, Landel, Dauda (Dk. 84 Ergin Keleş), Said Azza (Dk. 88 Fatih Atik), Muhammed Ildız, Savaş Polat, Sangare (Dk. 69 Ozan Can Kökcü)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Bedirhan Altunbaş, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (Dk. 57 Kaan Gül), İsmail Oykun, Talha Erdoğan, Cemali Sertel (Dk. 79 Utku Kızılkaya), Fıratcan Üzüm
Goller: Dk. 22 Muhammed Ildız, Dk. 34 Landel, Dk. 71 Dauda (Giresunspor), Dk. 25 Mehmet Feyzi Yıldırım (penaltıdan) (Eskişehirspor)
Kırmızı Kart: Dk. 31 Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: Dk. 68 Aykut Demir, Dk. 75 Abdulkadir Kayalı (Giresunspor), Dk. 39 Furgan Polat (Eskişehirspor)
- 12.8.2018 21:45
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
Giresunspor, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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