“Adanaspor bu ligin en iyi takımları arasında”
Spor Toto 1. Lig takımlarından Adanaspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, Adanaspor'un bu ligin tartışmasız en iyi takıkmarından birisi olduğunu söyledi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:47
-
Şenol Güneş’e ayakkabılı protesto!
Toplam 6
Yorum
blackeagle7803 yazık taraftarında ayakkabısı yok. çarşı grubu olarak aramızda para toplayıp taraftarlarına ayakkabı alalım.
-
Bordo mavi aşk
Toplam 3
Yorum
Ahmet Öztürk Ben de bir Trabzonsporlu olarak kardeşimi yürekten kutluyorum.
-
Gomis'e Elmander uyarısı!
Toplam 2
Yorum
ua5454 eren kazması dünya turu atsın gomis yerinde dursun. yine gomis
“Adanaspor bu ligin en iyi takımları arasında” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.