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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    bu ligin en iyi takımları arasında”

    “<a href="/index/adanaspor?id=81b8c5f1-9148-4234-96ff-5abdaf356245" class="" rel="tag">Adanaspor</a> bu ligin en iyi takımları arasında”

    Spor Toto 1. Lig takımlarından ’un teknik direktörü , 'un bu ligin tartışmasız en iyi takıkmarından birisi olduğunu söyledi.

    Özköylü, 12 Şubat Pazartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynayacakları Gazişehir Gaziantepspor Futbol Kulübü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında hayati önem taşıyan bir karşılaşmaya çıkacaklarını ifade eden Teknik Direktör , "Geçtiğimiz hafta deplasmanda Ümraniyespor karşısında etkili ve baskılı bir futbol oynadık. 8-9 tane net pozisyonumuz var. Verilmeyen çok net bir penaltımız var. Bir çok neden var. Ama biz bunlara sığınmıyoruz. Bizim düşüncemiz sahada bize karşı olan bütün olumsuz faktörleri yenmek. Her hafta performansını arttıran bir var. takımı bu ligin tartışmasız en iyi takımları arasındadır. Bu durumu ne yapıp edip düzelteceğiz ve artık çıkışa geçeceğiz. Sahamızda Gazişehir ile oynayacağımız karşılaşmayı kazanarak artık seri galibiyetler almak istiyoruz. Taraftarımızın bu önemli maçta bizi asla yalnız bırakmamalarını ve bize destek vermelerini istiyoruz. Ben bu oyuncu grubuna güveniyorum ve inanıyorum. Gazişehir karşılaşmasında sakatımız yok. sarı kart cezalısı olduğu için bu hafta oynayamayacak" ifadelerini kullandı.

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:47
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