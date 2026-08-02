Rota Mithat Pala

Taylan Bulut transferi için Augsburg'la görüşme yapan Beşiktaş, gurbetçi oyuncunun ayrılması halinde sağ beke takviye yapmayı planlıyor. Transfer komitesinin Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala'yı gündemine aldığı ileri sürüldü. Kara Kartal'ın 25 yaşındaki oyuncunun temsilcisi ile temaslara başladığı belirtildi. Mithat Pala, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor. İki kulüp arasındaki görüşmelerden şu ana kadar somut bir netice çıkmadığı öğrenildi. Sağ bekin yanı sıra sol bekte de görev yapabilen Mithat, çok yönlü yapısı ile teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlıyor. Geçen sezon 35 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli futbolcu, 3 gol ve 3 asistle oynadı.