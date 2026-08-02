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Italiano kanunları

Teknik direktör Vincenzo İtaliano, takım içi aidiyeti korumak adına tesis kurallarını sıkı tutuyor. Siyah beyazlı takımda az zamanda çok şeyi değiştiren İtalyan hoca, oyuncularının sevgi ve saygısını kazandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Italiano kanunları

Teknik direktör Vincenzo İtaliano kısa süre içinde Beşiktaş'ta etkisini gösterdi. Siyah beyazlılar, geçen yılın flaş ekibi Midtjylland'ı 2 maçta gol yemeden yenerek turu geçmeyi bildi. Maç boyunca adeta oyuncuları kadar efor sarf eden ve talebelerine kulübeden talimat yağdıran İtalyan teknik adam, Beşiktaş'a sıkı disiplin kuralları getirdi. Spezia, Fiorentina ve Bologna'daki kurallarında hiçbir şekilde esneklik göstermeyen İtaliano, Beşiktaş'ta da kendi sistemini tavizsiz bir şekilde kurdu.

EL KOL HAREKETİNE AF YOK

İtalyan teknik adamın ilk ve en katı kuralı, saha içindeki jest ve mimiklere 'sıfır tolerans' göstermesi. Hakeme, rakibe ya da takım arkadaşına el kol hareketi yapan ve oyundan düşen futbolcuları affetmiyor. Oyuncuların saha içine odaklanılmasını isteyen 48 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, antrenman temposunda maç standartlarının yakalanılması şartını koşuyor. Saha dışı disiplinde de milimetrik bir düzen uygulayan Vincenzo İtaliano, takım içi aidiyeti korumak adına tesis kurallarını sıkı tutuyor.

GECİKENLERE TAVİZ VERMİYOR

48 yaşındaki İtalyan teknik adam, kamp ve maç günlerinde ortak yemek saatlerine katılımı zorunlu kılıyor. Antrenmana veya yemeğe geç kalmalara ve odaklanma eksikliklerine karşı kulüp içi para cezası mekanizmasını aktif bir şekilde çalıştırıyor. İtaliano ayrıca oyuncularından taktiksel disipline bağlı kalmalarını şart koşuyor.

YARDIMCISI KAPTAN ORKUN

Başarılı çalıştırıcı, geçen sezon düşük performanslarıyla eleştirilere hedef olan bazı futbolcuları yeniden kazanmayı başardı. Kaptan Orkun'u en önemli yardımcısı olarak belirleyen ve saha içi lideri yapan İtalyan teknik adam, oyuncularının kısa zamanda sevgi ve saygısını kazandı. Beşiktaşlı futbolcular yoğun idman temposuna rağmen neşe içinde çalışmalarını sürdürüyor.

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