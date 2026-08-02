Alternatif Jackson

Siyah beyazlıların, Senegalli golcünün kiralama şartları ile ilgili Premier Lig temsilcisinden bilgi aldığı belirtildi. Beşiktaşlı kurmaylar, Vincenzo İtaliano'nun 25 yaşındaki golcü hakkındaki raporuna göre hareket edecek.

16.5 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Nicolas Jackson geçen sezon yaz döneminde 16.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında Bayern Münih'e kiralandı. Senegalli oyuncu Bundesliga'da 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Chelsea piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen yıldız forveti 2023 yazında 37 milyon euro bonservis bedeliyle Villarreal'den renklerine katmıştı.