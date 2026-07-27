Sıra geldi Vlahovic'e

Oh'un yanına CV'si güçlü bir forvet arayan Beşiktaş'ın gündemindeki 1 numaralı isim Vlahovic... İtalyan basınının haberine göre; Sırp oyuncunun transferi ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Juventus'un sözleşmesi biten oyuncusuna yıllık 7 milyon euro'dan 2 yıllık kontrat önerdiği, ancak imza parası hususunda taraflar arasında önemli farkların bulunduğu belirtildi. 26 yaşındaki golcünün Juve'de kariyerine devam etme ihtimali az.

İSTANBUL'A GELECEK

İtalyan basını, Sırp oyuncunun babası ve temsilcisi Milos Vlahovic'in kısa süre içinde İstanbul'a gelerek siyah beyazlı yönetimle masaya oturacağını ileri sürdü. Bu görüşmede Serdal Adalı yönetiminin maaş ve imza parasını artırarak yeni bir teklif sunacağı ifade edildi. İlk etapta yıldız futbolcuya 10 milyon euro imza parası ve 8 milyon euro yıllık maaş teklif edilmişti. Beşiktaş, Vlahovic'e şu ana kadar en yüksek maaş öneren kulüp konumunda.

ITALIANO TRANSFERİNİ ÇOK İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Fiorentina'da 2021-2022 sezonunda birlikte çalıştığı eski öğrencisi Vlahovic'i kadrosunda görmek konusunda çok istekli. 48 yaşındaki teknik adamın Sırp golcüyü hücum hattının merkezinde görmek istediği ve transfer için ağustos ortasına kadar bekleyebileceği ifade edildi.

NAPOLI DE DEVREYE GİRDİ

Siyah beyazlıların bu transfer için ciddi bir rakibi bulunuyor. Romelu Lukaku ve Lorenzo Lucca ile yollarını ayırmayı planlayan Napoli, Rasmus Hojlund'un yanına Dusan Vlahovic'i getirmeyi düşünüyor. Sportif direktör Manna aracılığıyla menajerle temasa geçen Serie A ekibi, kadrosunda yer açıldığı takdirde transfer için düğmeye basacak.