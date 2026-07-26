Savunma hattına sol stoper getirmeyi planlayan Beşiktaş, Brighton'dan İgor Julio'yu gündemine aldı. Sol stoper ve sol bekte oynayan 28 yaşındaki Brezilyalı savunmacının transfer listesine yazıldığı aktarıldı. 2023'ten beri Premier Lig ekibinde oynayan Julio'nun sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. Deneyimli savunmacının piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. 1.88 boyundaki başarılı stoperin daha fazla forma giyeceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların Premier Lig ekibi Brighton'a resmi teklif sunacağı dile getirildi.