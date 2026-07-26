Artık söz Salah'ta

Beşiktaş'ta tüm gözler yılın transferine çevrildi. Dünya basınında dahi gündem olan Mohamed Salah'la yapılan görüşmelerde artık son aşamaya gelindi. Başkan Serdal Adalı, önceki gün, 34 yaşındaki Mısırlı sağ kanat oyuncusu ve temsilcisi Ramy Abbas'la yaptığı son görüşmede teklifi yeniledi ve daha iyi şartlar sundu. Siyahbeyazlıların dünyaca ünlü futbolcuya 12.5 milyon euroyu bulan bir yıllık maaş önerdiği kaydedildi. Ramy Abbas'la da yapılan komisyon ücreti toplantısında geçmişe oranla çok daha olumlu bir görüşme gerçekleştirildi. İki taraf arasında olumlu bir noktaya ulaşıldı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Transfer döneminin başından beri Mohamed Salah konusunda ciddi mesai harcayan ve fedakarlıklar yapan Başkan Serdal Adalı, son kararın verilmesini bekliyor. Artık son sözün Mısırlı yıldızda olacağı ifade edildi. Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan ve Avrupa'dan kopmak istemeyen Salah'ın siyah-beyazlı formayı giymeye olumlu yaklaştığı aktarıldı. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri şu anda ikinci planda tutan 34 yaşındaki sağ kanat, temsilcisi Rammy Abbas'la görüşerek nihai kararını verecek. Beşiktaş yönetimi de Mohamed Salah'ın yanıtına göre transferde hareket edecek.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Dünyaca ünlü yıldız Mohamed Salah ile transfer çalışmalarını son aşamaya getiren Beşiktaş, 1+1 yıllık kontrat üzerinde duruyor. 34 yaşındaki Mısırlı yıldızın tarafı da sözleşme süresine 'tamam' yanıtını veriyor. Salah'ın süre konusunda bir sıkıntısının olmadığı belirtiliyor.

AİLESİ DE ONAY VERİYOR

Mohamed Salah'ın transfer görüşmelerinde ailesi de etkili oluyor. Mısırlı yıldızın özellikle eşinin İstanbul'da yaşamaya sıcak baktığı ve Beşiktaş'a transfer olmasında olumlu görüş bildirdiği kaydediliyor. 34 yaşındaki Mısırlı futbolcunun da İstanbul'a sıcak baktığı belirtiliyor.

ADALI'DAN YOĞUN MESAİ

Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah transferi için yoğun mesai harcıyor. Başkan Serdal Adalı, hem Salah hem de temsilcisi Rammy Abbas'la sürekli olarak iletişim halinde duruyor. Transfer görüşmelerinin ilerlemesinde de etkili olan Başkan Adalı, dünyaca ünlü yıldızı Beşiktaş'a kazandırmak istiyor.