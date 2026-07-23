Zafer sözü

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı öncesi konuştu. 48 yaşındaki teknik adam son 10 gündür tam kadro çalıştıklarını belirterek "Bu çocuklar sahada dediklerimi yapacak. Hepimiz çok istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Heyecanlıyım. İlk defa resmi maçımıza çıkacağız. Taraftarımıza çok güveniyorum. Midtjylland belirli bir seviyenin takımı. Kuzey takımları fizikseldir, baskı altında oynamayı bilirler, iyi baskı yaparlar. Avrupa'da her maç zordur, kolay maç yoktur. Biz iyi hazırlandık. Bu maçta sahada iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum" dedi. İtaliano ayrıca transfer sezonunun devam ettiğini, takıma yeni isimlerin katılacağını sözlerine ekledi.

İLHAN BENİ ŞAŞIRTTI

İlhan Fakılı'nın performansının kendisini şaşırttığını ifade eden İtaliano, "Çok kaliteli bir genç. Hazırlık maçlarında 2 gol attı. İyi performans gösterdi. Kale önünde ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Topsuz oyununu geliştirmesi, daha ısırgan, daha sert olması gerekiyor. İleride bize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

ORKUN: %100 HAZIRIZ

Kaptan Orkun Kökçü maç öncesi galibiyet sözü verdi. Takımdaki atmosferle ilgili konuşan milli yıldız, "Ortam çok güzel. Herkes buraya konsantre, istekli ve hırslı. Hocamız da bizi maça çok iyi hazırladı. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Herkes bu maça yüzde 100 hazır diyebilirim" diye konuştu. 25 yaşındaki oyuncu gol katkılarına devam etmek istediğini belirterek "En iyi şekilde kaptanlık görevimi yapmak istiyorum" dedi.