CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Zafer sözü

Zafer sözü

Beşiktaş Teknik Direktörü İtaliano, son 10 gündür tam kadro çalıştıklarını belirterek “Bu çocuklar sahada dediklerimi yapacak. Hepimiz çok istekliyiz. Avrupa’da devam etmek istiyoruz” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Zafer sözü

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı öncesi konuştu. 48 yaşındaki teknik adam son 10 gündür tam kadro çalıştıklarını belirterek "Bu çocuklar sahada dediklerimi yapacak. Hepimiz çok istekliyiz. Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Heyecanlıyım. İlk defa resmi maçımıza çıkacağız. Taraftarımıza çok güveniyorum. Midtjylland belirli bir seviyenin takımı. Kuzey takımları fizikseldir, baskı altında oynamayı bilirler, iyi baskı yaparlar. Avrupa'da her maç zordur, kolay maç yoktur. Biz iyi hazırlandık. Bu maçta sahada iyi şeyler göstereceğimize inanıyorum" dedi. İtaliano ayrıca transfer sezonunun devam ettiğini, takıma yeni isimlerin katılacağını sözlerine ekledi.

İLHAN BENİ ŞAŞIRTTI

İlhan Fakılı'nın performansının kendisini şaşırttığını ifade eden İtaliano, "Çok kaliteli bir genç. Hazırlık maçlarında 2 gol attı. İyi performans gösterdi. Kale önünde ne kadar soğukkanlı olduğunu gösterdi. Topsuz oyununu geliştirmesi, daha ısırgan, daha sert olması gerekiyor. İleride bize büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

ORKUN: %100 HAZIRIZ

Kaptan Orkun Kökçü maç öncesi galibiyet sözü verdi. Takımdaki atmosferle ilgili konuşan milli yıldız, "Ortam çok güzel. Herkes buraya konsantre, istekli ve hırslı. Hocamız da bizi maça çok iyi hazırladı. İyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyoruz. Herkes bu maça yüzde 100 hazır diyebilirim" diye konuştu. 25 yaşındaki oyuncu gol katkılarına devam etmek istediğini belirterek "En iyi şekilde kaptanlık görevimi yapmak istiyorum" dedi.

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte Leao'nun G.Saray'a gelmesinin tek şartı!
Türkiye-Kanada | CANLI İZLE
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Gülistan doku dosyasında eski vali Tuncay Sonel'in telefonu çözüldü! Yasa dışı talimatlar ve para trafiği! 2 isme daha operasyon
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de Talisca kafaları karıştırdı!
G.Saray'da Bremer için kritik tarih!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tromsö-Hradec Kralove maçı detayları! Tromsö-Hradec Kralove maçı detayları! 11:11
F.Bahçe'de Talisca kafaları karıştırdı! F.Bahçe'de Talisca kafaları karıştırdı! 11:11
G.Saray'da Bremer için kritik tarih! G.Saray'da Bremer için kritik tarih! 10:50
Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman? Dynamo Kiev-PAOK maçı ne zaman? 10:34
Hammarby-Anderlecht maçı hangi kanalda? Hammarby-Anderlecht maçı hangi kanalda? 10:25
Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! Beşiktaş'a Lukaku müjdesi! 09:54
Daha Eski
Beşiktaş-Midtjylland maçı detayları! Beşiktaş-Midtjylland maçı detayları! 09:45
İsmail Kartal'dan Avrupa'da çarpıcı istatistik! İsmail Kartal'dan Avrupa'da çarpıcı istatistik! 09:33
Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! Fırtına'nın kamp kadrosu açıklandı! 09:08
Karabağ-CSKA Sofia maçı detayları! Karabağ-CSKA Sofia maçı detayları! 09:04
Türkiye-Kanada | CANLI İZLE Türkiye-Kanada | CANLI İZLE 08:36
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları 01:01