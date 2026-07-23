Suudilere yine ret!

Beşiktaş yönetiminin 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı Salah, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmeye devam ediyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş yönetiminin 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı Salah, Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddetmeye devam ediyor. Mısırlı dünya yıldızının, Körfez'den gelen yıllık 20-25 milyon euro bandındaki teklifleri geri çevirdiği belirtildi. Başkan Serdal Adalı, yüzde 35 ek komisyon talep eden menajeri Rammy Abbas'ın inadını kırmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kolombiyalı menajer Beşiktaş'ın istediği şartlara geldiği takdirde Salah'la sözleşme imzalanacak.