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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Joe Willock'a kanca! Görüşmeler başladı

Beşiktaş'tan Joe Willock'a kanca! Görüşmeler başladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Telegraph’ın haberine göre; Beşiktaş, Newcastle United forması giyen 26 yaşındaki İngiliz yıldızı transfer etmek için harekete geçti. Kartal, Joe Willock için Premier Lig kulübüyle bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Beşiktaş'tan Joe Willock'a kanca! Görüşmeler başladı

Transferde şu ana kadar Leandro Trossard, Salih Özcan, Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı'ya imza attırarak 6 takviye yapan Beşiktaş, orta saha için rotasını Premier Lig'e kırdı. Siyah beyazlı yöneticilerin Newcastle United forması giyen Joe Willock'u transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü. Telegraph'ın haberine göre; taraflar arasında oyuncunun bonservis bedeli konusunda görüşmelerin yapıldığı ve sürecin yakından takip edildiği ifade edildi.

TAKIMINDAN AYRILACAK

Kulübünde sözleşmesinin son yılına giren 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Newcastle United yönetiminin yeni bir mukavele teklif etmeyi düşünmediği belirtildi. Premier Lig ekibinin aldığı bu karar doğrultusunda, İngiliz oyuncunun yaz transfer döneminde Newcastle United'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun 'dinamik ve atletik' orta saha tanımına uyan Joe Willock'un Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı da belirtildi.

ÇOK YÖNLÜ VE DİNAMİK

Joe Willock, teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun oyuncularından istediği ön alan baskısı için biçilmiş kaftan. Ana mevkii merkez orta saha olan İngiliz oyuncu, zaman zaman 10 numara ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Dinamik oyun tarzıyla öne çıkan 26 yaşındaki yıldızın fizik gücü sayesinde ikili mücadeleleri kazanma yüzdesi yüksek. Zaman zaman ceza sahası içine sürpriz koşularla gol pozisyonu üretiyor.

2 GOLE KATKI

Newcastle United formasıyla geçen sezon Premier Lig'de 24 maçta forma şansı bulan Joe Willock, 2 asist yaptı. Arsenal altyapısından yetişen ve piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İngiliz orta saha, Premier Lig kariyeri boyunca toplam 183 karşılaşmaya çıkarken, 15 gol ve 11 asistlik performansıyla 26 gole direkt etki etti.

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