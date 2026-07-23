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Haberler Beşiktaş Barça masadan kalktı

Barça masadan kalktı

Siyah-beyazlıların yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği Dusan Vlahovic, Beşiktaş'a henüz olumsuz yanıt vermedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2026 06:50
Barça masadan kalktı
Siyah-beyazlıların yıllık 8 milyon euro maaş teklif ettiği Dusan Vlahovic, Beşiktaş'a henüz olumsuz yanıt vermedi. Sırp golcünün transferde ilk tercihi La Liga devi Barcelona... Ancak İspanyol basınında yer alan iddialara göre; Barça, 26 yaşındaki forvetin yüksek maliyeti nedeniyle transferde geri adım attı. Vlahovic için Beşiktaş'ın şu ana kadar en ciddi seçenek olarak öne çıktığı öğrenildi.
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