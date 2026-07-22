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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Ndidi’den kötü haber

Ndidi’den kötü haber

Beşiktaş'a yarın oynanacak Midtjylland karşılaşması öncesi Wilfried Ndidi'den kötü haber geldi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Ndidi’den kötü haber
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ayak bileğinden sakatlanması sonrası MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Wilfried Ndidi'nin ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edilmiş, futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi. 29 yaşındaki Nijeryalı orta saha, Midtjylland'la oynanacak 2 maçta da takımdaki yerini alamayacak.
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