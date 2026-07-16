Süper Lig devinden Mohamed Salah bombası! Transfere onay verdi

Leandro Trossard transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş'ın yeni hedefinin Mohamed Salah olduğu iddia edildi. A Spor'un haberine göre, Mısırlı yıldızın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Salah'ı siyah-beyazlı kulübe önerdi.

Haberde, Mohamed Salah'ın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transferin önündeki en büyük engelin ise mali şartlar olduğu ifade edildi. Salah'ın temsilcisinin, yıldız futbolcu için Beşiktaş'tan yıllık 15 milyon euro garanti ücret talep ettiği öne sürüldü.