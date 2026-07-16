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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Süper Lig devinden Mohamed Salah bombası! Transfere onay verdi

Süper Lig devinden Mohamed Salah bombası! Transfere onay verdi

Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah için Beşiktaş iddiası gündeme bomba gibi düştü. Siyah-beyazlıların yıldız futbolcu için devreye girdiği öne sürülürken, transferin önündeki kritik detay ortaya çıktı. İşte dev transferin ayrıntıları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 12:28
Süper Lig devinden Mohamed Salah bombası! Transfere onay verdi

Leandro Trossard transferiyle Avrupa'da ses getiren Beşiktaş'ın yeni hedefinin Mohamed Salah olduğu iddia edildi. A Spor'un haberine göre, Mısırlı yıldızın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek Salah'ı siyah-beyazlı kulübe önerdi.

Haberde, Mohamed Salah'ın da Beşiktaş forması giymeye sıcak baktığı belirtilirken, transferin önündeki en büyük engelin ise mali şartlar olduğu ifade edildi. Salah'ın temsilcisinin, yıldız futbolcu için Beşiktaş'tan yıllık 15 milyon euro garanti ücret talep ettiği öne sürüldü.

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