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Beşiktaş'tan transferde Arthur Melo hamles!

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı olacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Siyah-beyazlıların bu anlamda tecrübeli yıldız Arthur Melo ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan transferde Arthur Melo hamles!

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyonluk yarışında iddialı olacak bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor. Merkez orta sahaya CV'si güçlü, kalitesi tartışılmaz yıldız oyuncu arayan siyah beyazlılar, rotasını Serie A'ya (İtalya Ligi) çevirdi. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Vincenzo İtaliano eski öğrencisi Arthur Melo'yu kadrosunda görmek istediğini Başkan Serdal Adalı'ya iletti.

JUVENTUS AYRILIĞA SICAK

Gremio'daki kiralık dönemini tamamlayıp Juventus'a geri dönen 29 yaşındaki orta saha için İtalyan teknik adamın bizzat devreye girdiği aktarıldı. İki isim daha önce Fiorentina çatısı altında birlikte çalışmış ve 48 yaşındaki çalıştırıcı, Arthur Melo'nun oyun kurucu özelliklerinden ve topa hakimiyet becerisinden en üst düzeyde randıman almayı başarmıştı. Torino temsilcisi 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli oyuncunun yüksek maaş yükünden kurtulmak istiyor.

118.8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Brezilyalı yıldız başarılarla dolu kariyerinde Avrupa'nın elit takımlarının formasını giydi. Gremio altyapısından yetişen Arthur Melo; Barcelona, Juventus, Liverpool ve Fiorentina gibi önemli kulüplerde top koşturdu. Torino temsilcisinin, 2020 yılında tecrübeli orta sahayı Barcelona'dan kadrosuna katarken kasasından 80.6 milyon euro bonservis çıkmıştı. Melo'ya bugüne kadar toplam 118.8 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

3 GOLLÜK KATKI YAPTI

Geçen yıl yaz transfer döneminde altyapısından yetiştiği Gremio'ya kiralanan Arthur Melo fazla forma şansı bulamadı. Farklı kulvarlarda toplam 13 karşılaşmada forma şansı bulan 29 yaşındaki orta saha 1 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaptı. 22 kez Brezilya Milli Takımı'nın formasını giyen Melo, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

PASÖR ORTA SAHA

Melo, teknik kalitesi yüksek, oyunun temposunu ayarlayan ve pas alışverişini başarıyla sağlayan merkez orta saha oyuncusu. Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı iyi kurabilen Brezilyalı yıldız, topa sahip olmayı seven takımlarda daha çok ön plana çıkıyor.

Pres altındayken sakin kalabilen Melo'nun handikapı ise savunma yönünün sınırlı olması.

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