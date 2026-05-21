CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sampaoli iddiası

Sampaoli iddiası

Bolavip, şubat ayından bu yana takım çalıştırmayan 66 yaşındaki Arjantinli teknik direktör Jorge Sampaoli’nin Beşiktaş yönetiminin en güçlü adaylarından biri olduğunu öne sürdü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2026 06:50
Sampaoli iddiası

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, birçok teknik adamla dirsek temasını sürdürüyor. Hoca arayışındaki siyah-beyazlılar için Güney Amerika'dan sürpriz bir iddia geldi. Listesinde Razvan Lucescu ve Dino Toppmöller gibi birçok aday bulunan Beşiktaşlı kurmayların Jorge Sampaoli'yi de gündemine aldığı ileri sürüldü. Bolavip'te yer alan habere göre; 66 yaşındaki çalıştırıcı, Atletico Mineiro'daki görevinden sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

KUPADAN SONRA KAMP

Haberde, şubat ayından bu yana takım çalıştırmayan ünlü teknik adamın siyah-beyazlıların teknik direktörlük için en güçlü adaylarından biri olduğu ifade edildi. Ayrıca Jorge Sampaoli'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından başlayacak sezon öncesi hazırlık kampında takımın başına geçmesinin planlandığı aktarıldı. Arjantinli teknik adam, alınan kötü sonuçlar ve yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle 12 Şubat 2026'da Atletico Mineiro'daki görevinden ayrıldı.

KARİYERİNDE 7 KUPASI VAR

Sampaoli, 2015'te finalde Arjantin'i yenerek Şili Milli Takımı'nı Copa America şampiyonu yaptı. Arjantinli teknik adam, Club Universidad de Chile'yi 3 kez lig, 1 kez Şili Kupası, 1 defa da Güney Amerika şampiyonluğuna taşıdı. 2020 yılında Atletico Mineiro'yu eyalet şampiyonu yaptı. Brezilya ekibine ayrıca 2025'te Güney Amerika Kupası'nda final oynattı.

AGRESİF VE TEMPOLU OYUN

Arjantinli teknik adam çok agresif, önde baskılı ve topa sahip olmaya dayalı sistemleri tercih ediyor. Marcelo Bielsa ekolünü benimseyen tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı takımları genelde 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3 gibi dizilişlerle oynatıyor. Sampaoli top rakipteyken önde etkili presle kapılan toplarla sonuca gitmeyi hedefleyen oyun anlayışına sahip.

G.Saray'dan Mertens hasretini dindirecek transfer!
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Bakan Bayraktar'dan İNRES 2026 öncesi önemli mesajlar: Türkiye küresel krizleri fırsata çevirerek yeni enerji mimarisini inşa ediyor
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'ın hedefi Habib Diarra!
F.Bahçe'ye Bundesliga'dan 22'lik stoper!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dolmabahçe'de kupa A. Villa'nın! Dolmabahçe'de kupa A. Villa'nın! 02:15
Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması! Aziz Yıldırım'dan transfer ve hoca açıklaması! 02:15
Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! Mourinho F.Bahçeli yıldızı Real Madrid'e alıyor! 02:15
G.Saray'a transferde dev rakip! G.Saray'a transferde dev rakip! 02:15
Kupa finalinin hakemi belli oldu! Kupa finalinin hakemi belli oldu! 02:15
Beşiktaş'tan Muçi için resmi açıklama! Beşiktaş'tan Muçi için resmi açıklama! 02:14
Daha Eski
Beşiktaş yeni futbol direktörünü duyurdu! Beşiktaş yeni futbol direktörünü duyurdu! 02:14
F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... F.Bahçelilerin beklediği haber geldi! Salah... 02:14
Okan Buruk'a Çizme kancası! Okan Buruk'a Çizme kancası! 02:14
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık! Evini bile satın aldı 02:14
Ertuğrul Doğan: Teşekkürler Cumhurbaşkanım! Ertuğrul Doğan: Teşekkürler Cumhurbaşkanım! 02:14
G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı G.Saray'dan golcü operasyonu! Teklif ortaya çıktı 02:14