Sampaoli iddiası

Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş yönetimi, birçok teknik adamla dirsek temasını sürdürüyor. Hoca arayışındaki siyah-beyazlılar için Güney Amerika'dan sürpriz bir iddia geldi. Listesinde Razvan Lucescu ve Dino Toppmöller gibi birçok aday bulunan Beşiktaşlı kurmayların Jorge Sampaoli'yi de gündemine aldığı ileri sürüldü. Bolavip'te yer alan habere göre; 66 yaşındaki çalıştırıcı, Atletico Mineiro'daki görevinden sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor.

KUPADAN SONRA KAMP

Haberde, şubat ayından bu yana takım çalıştırmayan ünlü teknik adamın siyah-beyazlıların teknik direktörlük için en güçlü adaylarından biri olduğu ifade edildi. Ayrıca Jorge Sampaoli'nin 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından başlayacak sezon öncesi hazırlık kampında takımın başına geçmesinin planlandığı aktarıldı. Arjantinli teknik adam, alınan kötü sonuçlar ve yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle 12 Şubat 2026'da Atletico Mineiro'daki görevinden ayrıldı.

KARİYERİNDE 7 KUPASI VAR

Sampaoli, 2015'te finalde Arjantin'i yenerek Şili Milli Takımı'nı Copa America şampiyonu yaptı. Arjantinli teknik adam, Club Universidad de Chile'yi 3 kez lig, 1 kez Şili Kupası, 1 defa da Güney Amerika şampiyonluğuna taşıdı. 2020 yılında Atletico Mineiro'yu eyalet şampiyonu yaptı. Brezilya ekibine ayrıca 2025'te Güney Amerika Kupası'nda final oynattı.

AGRESİF VE TEMPOLU OYUN

Arjantinli teknik adam çok agresif, önde baskılı ve topa sahip olmaya dayalı sistemleri tercih ediyor. Marcelo Bielsa ekolünü benimseyen tecrübeli çalıştırıcı, görev yaptığı takımları genelde 3-4-3, 3-4-2-1, 4-3-3 gibi dizilişlerle oynatıyor. Sampaoli top rakipteyken önde etkili presle kapılan toplarla sonuca gitmeyi hedefleyen oyun anlayışına sahip.