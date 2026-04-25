Şimdi sıra EuroCup’ta

Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Gain Basketbol Takımı’nın 28 Nisan’da EuroCup finali rövanşında Bourg’la karşılaşacağı maça odaklandı
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Siyah-beyazlı kulüp, Beşiktaş Gain Basketbol Takımı'nın 28 Nisan'da EuroCup finali rövanşında Bourg'la karşılaşacağı maça odaklandı. İlk maçı evinde 12 sayı farkla kaybeden Kara Kartal, rövanşta kazansa bile 12 farkın altına düşmemek zorunda. Beşiktaş yönetimi, Fransa'ya Beşiktaş taraftarlarını da götürecek bir organizasyon hazırladı. Fransa deplasmanında taraftarlarla son ana kadar şampiyonluk hedefi korunacak.