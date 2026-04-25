Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş Kaptan Orkun zirvede

Kaptan Orkun zirvede

Beşiktaş formasıyla ilk sezonunda 9 gol, 9 asistle 18 gollük katkıya ulaşan kaptan Orkun Kökçü, takımın en skorer ismi oldu. Başarılı orta saha, 2026 yılına damgasını vurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Kaptan Orkun zirvede

Kara Kartal'da Orkun Kökçü fırtınası esiyor. Siyah-beyazlı takımla ilk sezonunda başarılı bir görüntü çizen Orkun, henüz sezon bitmeden 9 gol, 9 asiste ulaştı. 36 resmi maça çıkan Orkun, 18 gole direkt etki etmiş oldu. Özellikle 2026 yılında çıktığı maçlarda başarılı görüntü çizen 25 yaşındaki orta saha büyük alkış topladı. 2026 yılı içerisinde lig ve kupada 16 resmi maça çıkan yıldız isim, 9 gol atarken 6 da asist yaptı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da çok güvendiği Orkun Kökçü, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline geldi.

TARAFTARLARA MESAJ

Kaptan Orkun, çeyrek finalde elde ettikleri 3-0'lık Alanya zaferinden sonra taraftarlara seslendi. Instagram hesabından gol sevincini paylaşan Orkun, "Sırada yarı final var. Maçtaki muhteşem desteğiniz için teşekkürler" dedi.

