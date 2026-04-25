Harika atmosfer

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Alanyaspor'u çeyrek finalde 3-0 yenerek, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Beşiktaş'ta Vaclav Cerny, taraftarlarına teşekkür etti. Başarılı futbolcu, Instagram hesabından bir fotoğraf yayınlayarak sevincini paylaştı. Cerny mesaj olarak da "Yarı finale! Taraftarlar, inanılmazdınız. Harika bir atmosfer vardı, teşekkürler" yorumunda bulundu.