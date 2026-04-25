Ersin’le devam

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun takımda kalmasını istiyor. Siyah-beyazlı teknik adam, altyapıdan yetişen ve ilk döneminde birlikte şampiyonluk yaşadığı 25 yaşındaki file bekçisinin takımda devam etmesinin önemli olduğunu düşünüyor. Sergen Yalçın, yabancı kaleci alınsa bile Ersin'in takımda kalmasını istiyor. Beşiktaş, sözleşmesi sezon sonunda bitecek kaleci Ersin Destanoğlu ile görüşmeler hızlanacak.