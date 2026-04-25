Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmak istiyor! Transferde 2 dev isim...

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Beşiktaş, kadrosuna 2 dünyaca ünlü isimi katmak için plan yapmaya başladı. Kartal, Sergen Yalçın önderliğinde yeni sezonda şampiyonluk kadrosu kurmayı hedefliyor. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2026 06:50
ÖNCELİK GRİMALDO'DA

Transferde çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirme adına planlarını hızlandırıyor. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen'den ayrılması gündemde olan ve sözleşmesi 2027'de bitecek 30 yaşındaki İspanyol sol bek Alejandro Grimaldo'yu listesine ekledi. Hücum hattına da takviye hedefleyen Kartal, Romelu Lukaku'yu yakından takip ediyor. Napoli'ye veda etmesi beklenen 32 yaşındaki Belçikalı forvet için Beşiktaş önemli adaylardan biri olarak göze çarpıyor.

ŞAMPİYONLUK KADROSU

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, bu doğrultuda tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni sezonda şampiyonluk kadrosunun kurulması amaçlanıyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın'la da devamlı temas halinde olan yönetim, kadro kalitesini artıracak isimlere yönelecek. Alejandro Grimaldo ve Romelu Lukaku, Beşiktaş'ın en önemli hedeflerinden biri olarak öne çıkacak. Yaz döneminde iki yıldız isim için resmi temaslar kurulacak, transfer hamleleri yapılacak.

LUKAKU'YA DETAYLI İNCELEME

Napoli'de bu sezon hem sakatlık sıkıntısı hem de Teknik Direktör Antonio Conte ile yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılmak isteyen Romelu Lukaku, transfer tekliflerini bekliyor. Ancak Beşiktaş yönetimi Lukaku'nun sağlık raporlarını detaylıca inceleyecek. En ufak bir olumsuzluk istenmiyor.

ALEJANDRO GRİMALDO HEYECANI

Siyah-beyazlılarda sol bek için Leverkusen'in ünlü yıldızı Alejandro Grimaldo'nun adının gündeme gelmesi heyecan oluşturdu. 30 yaşındaki İspanyol yıldızın kontratı 2027'de sona erecek. Hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Grimaldo konusunda temaslar kuracağı bildirildi.

