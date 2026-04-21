Vazquez’e forma şansı

Ceza sınırında yer alan ve Samsunspor maçında sarı kart gören Ersin Destanoğlu cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki eldiven Süper Lig’in 31’inci haftasındaki Fatih Karagümrük maçında takımdaki yerini alamayacak. Devis Vazquez ilk kez siyah-beyazlı takımın kalesini koruyacak. 27 yaşındaki file bekçisi ara transfer döneminde Roma’dan kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.
Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
