Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Tek hedef kupa

Tek hedef kupa

Samsunspor yenilgisiyle taraftarlarını üzen Beşiktaş, rotasını perşembe günü oynayacağı Alanyaspor maçına çevirdi. Siyah-beyazlılar Dolmabahçe’de Akdeniz temsilcisini eleyerek yarı final vizesi almak istiyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50


Trendyol Süper Lig'de istikrarsız bir grafik çizen ve haftalar öncesinden zirve yarışına havlu atan siyahbeyazlı takımın Samsunspor karşısındaki sergilediği futbol ve aldığı mağlubiyet, camiada hayal kırıklığına neden oldu. UEFA Avrupa Ligi vizesi almayı hedefleyen Beşiktaş, tüm konsantrasyonunu Ziraat Türkiye Kupası'na verdi. Kartal tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan kupada çeyrek finalde perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

BÜYÜK AVANTAJ

Siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini kupanın dışına iterek yarı final vizesi almak istiyor. Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanması, hem turnuva hem de eleme turu avantajı açısından Süper Lig'i 4'üncü bitirmekten çok daha avantajlı. Kartal kupayı aldığı takdirde UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde ederek macerasına play-off turundan başlayacak. 4'üncü olarak giderse Konferans Ligi'ne 2'nci ön eleme turundan dahil olacak. Bu da siyahbeyazlıların sezonu erken açmasına (ilk maç 23 Temmuz'da) neden olacak.

YARI FİNALDE EV SAHİBİ

Siyah-beyazlı takım perşembe günü Corendon Alanyaspor'u elediği takdirde yarı finalde Konyaspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Beşiktaş tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak yarı final karşılaşmasını da Tüpraş Stadı'nda oynama avantajına sahip olacak.

3 YILLIK GALİBİYET HASRETİ

Kartal, Alanyaspor'a karşı son galibiyetini 27 Ocak 2023'te 3-0'lık skorla elde etmişti. Dolmabahçe'deki maçta golleri Cenk Tosun (2) ve Leroy Fer (k.k.) atmıştı. Kartal yaklaşık 3 yıl 3 ay sonra Akdeniz ekibini mağlup ederek galibiyet hasretini dindirmek istiyor. Sezonun ilk yarısında rakibine Alanya'da 2-0 yenilen Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda rakibiyle 2-2 berabere kalmıştı.

"KUPAYA AĞIRLIK VERİYORUZ"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ilk sıradaki hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye Kupası bizim için Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu. Buraya ağırlık veriyoruz. Umarım Beşiktaş'ı olması gereken yere hep birlikte getiririz" şeklinde konuştu.

