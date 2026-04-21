Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Sergen Yalçın'ın prensleri

Sergen Yalçın'ın prensleri

Sergen Yalçın ‘altyapı’ kültürünü yeniden canlandırmak istiyor. Tecrübeli hoca; Ayaz Haktan, Azem Yortaç, Kerem Nurhan ve Mehmet Tuğra gibi genç yeteneklerin gelişimini takip ediyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, kulübün genlerinde yer alan 'altyapı' kültürünü yeniden canlandırmak için düğmeye bastı. Siyah- beyazlı kulübün Türkiye'de altyapı konusunda bir marka olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, Fulya'nın tarihsel önemine dikkat çekerek yaz kampında yapılacak büyük hamlenin sinyallerini verdi. Kendisinin de Beşiktaş altyapısından yetiştiğini hatırlatan Sergen Yalçın, kulübün öz kaynak düzenine olan güvenini şu sözlerle ifade etti: "Beşiktaş, Türkiye'de altyapıda bir markadır. Fulya'dan bugüne kadar birçok önemli yetenek çıktı. Bu yaz altyapıdan en az 4 oyuncuyu A takıma çıkaracağız."

RADARDAKİ 4 İSİM

Siyah-beyazlı ekibin yazın gerçekleştireceği hazırlık kampına katılması beklenen ve teknik heyetin radarında olan genç isimler şöyle:

Ayaz Haktan (17): Ön liberoda görev alan genç oyuncu, oyun kurma becerisiyle dikkat çekiyor.

Azem Yortaç (18): Defans hattının geleceği olarak görülen stoper.

Kerem Nurhan (18): Orta sahanın dinamizmini artırması beklenen genç yetenek.

Mehmet Tuğra Yeşilyurt (18): Kaleyi devralmaya aday genç eldiven.

Tottenham'ın yıldızı F.Bahçe'ye!
G.Saray'dan Portekizli yıldıza kanca!
DİĞER
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Gülistan Doku soruşturmasında Vali Sonel şüphelileri 5 yıldızlı otelde ağırladı
Galatasaray'da 9 numaraya milli yıldız!
F.Bahçe'de köklü değişiklik çok yakın!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:12
G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! G.Saray'dan F.Bahçe'ye flaş yanıt! 01:11
F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! F.Bahçe'den G.Saray'a çarpıcı hakem göndermesi! 00:55
Trabzonspor'dan flaş paylaşım! Trabzonspor'dan flaş paylaşım! 00:55
G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! G.Saray'ın yıldızına Premier Lig'den kanca! 00:55
Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... Dursun Özbek: Neyle uğraştığımızı... 00:55
Daha Eski
Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket Rıza Kayaalp finalde! Rakibinden skandal hareket 00:55
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 00:55
F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! F.Bahçe'nin yıldızına PSG kancası! 00:55
Gaziantep FK evinde kazandı! Gaziantep FK evinde kazandı! 00:55
Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları Yapay zeka açıkladı! İşte şampiyonluk oranları 00:55
F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! F.Bahçe Konya kafilesini açıkladı! 00:55