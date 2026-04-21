CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Cengiz Ünder krizi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın’ın ilk 11’de oynattığı Cengiz Ünder, Samsunspor’a karşı varlık gösteremedi. Siyah-beyazlı taraftarların çoğu, tecrübeli futbolcunun oynatılması nedeniyle 53 yaşındaki teknik direktöre sosyal medyada tepki gösterdi. İşte tüm detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
Cengiz Ünder kendisine verilen şansları elinin tersiyle itiyor. Fenerbahçe'de tutunamayan ve Beşiktaş'a satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer olan 28 yaşındaki futbolcu hayal kırıklığı yaratmaya devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Vaclav Cerny'i keserek Samsunspor deplasmanında ilk 11'de şans verdiği tecrübeli kanat oyuncusu 65 dakika sahada kaldı. Samsunspor önünde rakibini geçemeyen, top kapamayan ve isabetli şut dahi atamayan Cengiz Ünder istatistiklerde sıfır çekti.

İŞİ MAÇI KAZANMAK

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın hiçbir varlık gösteremeyen ve formsuz görüntüsüyle dikkat çeken deneyimli futbolcuya ısrarla ilk 11'de görev vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyada 53 yaşındaki teknik adama tepki gösterdi. Bazı taraftarların "Sergen Yalçın'ın işi Cengiz Ünder'i değil, maçı kazanmak" şeklinde yorumlar yapması dikkat çekti. Bazı Beşiktaşlı futbolseverler de deneyimli çalıştırıcının Cengiz Ünder'i kendi transfer ettirdiği için oynattığı görüşünde.

"LİGİN YILDIZI YAPAYIM"

Cengiz'in yokları oynamasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi. 53 yaşındaki teknik adam, "Ver Cengiz'i bana ligin yıldızı yapayım. Çok uzun sürmez. Ozan Tufan'ı nasıl yaptıysam onu da öyle yaparım.

Bu oyuncuları kullanmayı bileceksin. Bu oyuncular birazcık antrenör istiyor" demişti.

'SEYYAH' OYUNCU OLDU

28 yaşındaki futbolcunun son yıllarda forma giydiği hiçbir takımda tutunamaması dikkat çekiyor. 2023 yılında büyük umutlarla Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Cengiz, geçen yıl kış döneminde Los Angeles FC'ye kiralık olarak gitti. 4 aylık MLS Ligi serüveninin ardından sarı-lacivertli takıma dönen tecrübeli oyuncu, sezon başında bu kez Beşiktaş'a kiralandı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
