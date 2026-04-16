Lukaku fırsatı!

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon zirve mücadelesi verecek kadro oluşturmayı hedefleyen siyah-beyazlı kulüp hummalı biçimde transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kış döneminde Hyeon- Gyu Oh'u kadrosuna katarak 'nokta atışı' yapan Beşiktaşlı kurmaylar, forvet transferinde rotayı İtalya'ya çevirdi.

Bu bölge için gündeme gelen ismin ise Napoli forması giyen Romelu Lukaku olduğu ileri sürüldü. Kulübüyle ciddi problemler yaşayan ünlü Belçikalı golcü transfer listesine dahil edildi.

PARA CEZASI VERİLDİ

Tedavi sürecini ülkesinde geçirmek isteyen Belçikalı santrfor, izin verilmemesine rağmen Napoli'ye dönmeyince kriz çıkmıştı. Mavi-beyazlı kulübün bu davranışı sebebiyle para cezası uyguladığı 32 yaşındaki golcüyle yaz döneminde yollarını ayırması bekleniyor. Haziran 2027'ye kadar mukavelesi bulunan Romelu Lukaku'nun yıllık 7.5 milyon euro'luk maaşından kurtulmak isteyen Serie A temsilcisinin ayrılığa sıcak baktığı ileri sürüldü.

370 MİLYON EURO ÖDENDİ

Anderlecht altyapısında yetişen Belçikalı golcü, Avrupa'nın elit takımlarında forma giydi. 32 yaşındaki forvet Premier Lig'de Chelsea, Everton, West Bromvich Albion, Manchester United; Serie A'da ise İnter, Roma ve Napoli gibi köklü kulüplerde oynadı. Romelu Lukaku için bugüne kadar toplam 370 milyon euro bonservis bedeli ödenmesi dikkat çekti.

SÜRATLI, GÜÇLÜ VE BİTİRİCİ

Oldukça kuvvetli bir fizik yapısına sahip olan Romelu Lukaku, ikili mücadelelerde adeta rakiplerinin korkulu rüyası... Top saklama özelliğiyle öne çıkan dünyaca ünlü golcü, boyuna ve kilosuna rağmen sürati ve dripling yeteneğiyle beğeni topluyor. Net gol vuruşları ile dikkat çeken tecrübeli forvetin ceza sahası içinde yakaladığı pozisyonları gole çevirme oranı çok yüksek görülüyor.

MURILLO TAKTİĞİ

Beşiktaş yönetimi, Romelu Lukaku transferinde Amir Murillo taktiğini uygulayacak. Siyah-beyazlı yetkililer, o dönem Marsilya'nın başındaki teknik direktör Roberto De Zerbi ile sorun yaşayan Panamalı sağ bek için devreye girmiş ve krizi fırsata çevirerek 30 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Amir Murillo skora katkısıyla öne çıkarak kısa zamanda Beşiktaş'a adapte oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY

Yalçın, fizik olarak güçlü ve dinamik bir golcünün renklere bağlanmasını talep ediyor. 53 yaşındaki teknik adamın Belçikalı golcünün transferine onay verdiği aktarıldı. Deneyimli çalıştırıcı yorumculuk döneminde "Benim golcüm Lukaku. Al Lukaku'yu İngiltere'de, İspanya'da oynat, iş yapar" ifadelerini kullanmıştı.