Gençler gol yağdırdı: 7-1

U16 Gelişim Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Beşiktaş konuk ettiği Bursaspor'u farklı mağlup etti: 7-1. BJK Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 sona erdi. Siyah- beyazlı takımın gollerini Kerem Sırmalı (4), Musab Çakıroğlu, Ömer Asaf Gürbüz ve Ömer Ensari Dal kaydetti.
14 Nisan 2026
U16 Gelişim Ligi'nin 30'uncu hafta maçında Beşiktaş konuk ettiği Bursaspor'u farklı mağlup etti: 7-1. BJK Hakkı Yeten Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 6-0 sona erdi. Siyah- beyazlı takımın gollerini Kerem Sırmalı (4), Musab Çakıroğlu, Ömer Asaf Gürbüz ve Ömer Ensari Dal kaydetti.