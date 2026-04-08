El Bilal Toure dönüyor

Kadıköy'dekı Fenerbahçe derbisinde kadroda yer almayan El Bilal Toure'nin Antalyaspor maçıyla kadroya döneceği belirtildi. Sakatlığını atlatan Malili hücum oyuncusu, dünkü antrenmanın tamamında yer aldı. Ayrıca moralli görüntüsüyle de dikkat çeken Toure'nin ilk 11'de olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.
Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
