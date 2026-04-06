Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Son anlardaki penaltıya neden olan Agbadou mücadele bitiminde sert konuştu: "Asla penaltı değildi. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız. Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü. Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil" dedi.