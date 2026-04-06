Ndidi haftaya cezalı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2026 Pazartesi 06:50
Siyah-beyazlı takımın orta sahadaki tecrübeli futbolcusu Ndidi, F.Bahçe karşısında orta sahada çok mücadele etti. Önemli bir performansa imzasını atan Ndidi, gördüğü sarı kartla ise cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu takımının gelecek hafta Süper Lig'de konuk edeceği Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Nijeryalı futbolcu ayrıca 85. dakikada arka adalesinden bir sakatlık yaşadığı için maçı bitiremedi yerini Salih'e bıraktı.