Semih'ten sitem

20 yaşındaki golcü, Beşiktaş’ta forma giydiği dönemde yapılan ‘kilolu’ ve ‘bencil’ eleştirilerine sitem etti

Caglıari'ye satın alma opsiyonlu kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ta forma giydiği dönemdeki eleştirilere sitem etti. Genç oyuncu, "Gol attığımda her şey iyiydi ama atamadığımda kilo ve bencillik algısı yaratıldı. Oysa ilk sezonumda da aynı kilodaydım" dedi. İtalyan futbolunun taktiksel derinliğine dikkat çeken 20 yaşındaki golcü, "Burada futbol satranç gibi. Herkesin bir görevi var. Savunma anlamında kendime çok şey kattım, tempom gelişti. Transferimde A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın olumlu referansı büyük rol oynadı" şeklinde konuştu.

'AĞLAMA' İDDİALARINA YANIT

Semih Kılıçsoy A Milli Takım'dan Ümit Milli Takım'a gönderildiği dönemde hakkında çıkan "Ağladı, mobbinge uğradı" şeklindeki iddialara noktayı koydu. Milli yıldız, "Ben ağlayan bir insan değilim. Orada bulunmaktan dolayı çok mutluydum, ama olmayan şeyler medyaya farklı yansıtıldı. Bu beni çok üzdü" ifadelerini kullandı.

