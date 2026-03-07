Sergen Yalçın’dan 5 derbide 8 puan

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 10. derbisine çıkacak. Sergen Yalçın; Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 9 maçın 4'ünü kazanırken, 3 beraberlik ve 2 de mağlubiyet aldı. Yalçın, 5 kez rakip olduğu Galatasaray karşısında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.
