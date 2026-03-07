Biletler 2.26 saniyede tükendi

Dev derbi için ayrılan tüm biletler dün yalnızca 2.26 saniye içinde tükendi. Bu rakam, Beşiktaş tarihinde dijital bilet satışlarında yaşanan en hızlı tükenen karşılaşmalardan biri olarak kayda geçti. Biletlerin bu kadar kısa sürede tükenmesiyle birlikte dev derbi, tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Dev derbi için ayrılan tüm biletler dün yalnızca 2.26 saniye içinde tükendi. Bu rakam, Beşiktaş tarihinde dijital bilet satışlarında yaşanan en hızlı tükenen karşılaşmalardan biri olarak kayda geçti. Biletlerin bu kadar kısa sürede tükenmesiyle birlikte dev derbi, tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.